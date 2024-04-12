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Василiй Їоанновъ

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

20.12.1899 ст.

Дата смерти

30.06.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1899 ст.

Отец: Иванъ Терентьевъ

Мать: Елизавета Степанова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 20(21) декабря 1899 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавета Стефано... Показать все
Крещение
21.12.1899 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Зельева крестьянинъ Григорiй Романовъ 56-25-220-136об-137
Смерть
30.06.1900 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата смерти (погребения): Деревни Здурьева крестьянина Їоанна Терентiева сынъ - Василiй 30 июня (2 июля) 1900, 6 мес, отъ коклюша 56-25-220-186об-187
Похороны
02.07.1900 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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