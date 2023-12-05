Парменова -- Антонида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1895
Дочь: Парменова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Парменов Иван Николаевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
15.06.1901
Отец ребёнка: Парменов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
15.01.1903
Отец ребёнка: Парменов Иван Николаевич
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно