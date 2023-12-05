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Парменова -- Антонида Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1895

Дочь: Парменова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Парменов Иван Николаевич

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
15.06.1901

Сын: Парменов Петр Иванович

Отец ребёнка: Парменов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
15.01.1903

Сын: Парменов Павел Иванович

Отец ребёнка: Парменов Иван Николаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парменов Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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