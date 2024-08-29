Шевалдина Татьяна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевалдина Татьяна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевалдин Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Шевалдин Фёдор Дмитриев

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Галова (Шевалдина) Дарья Фёдорова

Отец ребёнка: Шевалдин Фёдор Дмитриев

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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