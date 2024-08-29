Шевалдина Татьяна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шевалдин Фёдор Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Галова (Шевалдина) Дарья Фёдорова
Отец ребёнка: Шевалдин Фёдор Дмитриев
Смерть
Неизвестно