Леонович Артем Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.2010
Дочь: Леонович Яна Артемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.2013
Сын: Леонович Дмитрий Артемович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности