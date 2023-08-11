Леонович Артем Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонович Артем Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.2010

Дочь: Леонович Яна Артемовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.2013

Сын: Леонович Дмитрий Артемович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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