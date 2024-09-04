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Малетин Иван Сергеевич

Место рождения

Высокая Грива, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокая Грива, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малетина -- Серафима Евфимилиевна

Рождение ребёнка
01.07.1901

Сын: Малетин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Малетина -- Серафима Евфимилиевна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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