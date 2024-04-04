Выставкина (Шмытова) Таисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выставкина (Шмытова) Таисия Андреевна

Место рождения

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

05.10.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1910 ст.

Отец: Шмытов Андрей Федорович

Мать: Шмытова (Панюхина) Матрона Федоровна

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выставкин Михаил

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.07.1934

Дочь: Козлова (Выставкина) Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Выставкин Михаил

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Сушкина (Выставкина) Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Выставкин Михаил

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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