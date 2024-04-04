Выставкина (Шмытова) Таисия Андреевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1910 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Выставкин Михаил
Рождение ребёнка
05.07.1934
Дочь: Козлова (Выставкина) Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Выставкин Михаил
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Сушкина (Выставкина) Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Выставкин Михаил
Смерть
Неизвестно