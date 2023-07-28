Головачёв Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головачёв Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Лариса

Мать ребёнка: Головачёва Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова Тамара

Мать ребёнка: Головачёва Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Нина

Мать ребёнка: Головачёва Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головачёва Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Валентина

Мать ребёнка: Головачёва Галина

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