Сурина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Фуфаева (Сурина) Мария Степановна
Отец ребёнка: Сурин Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Сурин Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Сурина Анна Степановна
Отец ребёнка: Сурин Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Сурина Аграфена Степановна
Отец ребёнка: Сурин Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Сурин Степан Гаврилович
Смерть
Неизвестно