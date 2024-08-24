Сурина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурин Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Фуфаева (Сурина) Мария Степановна

Отец ребёнка: Сурин Степан Гаврилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Сурин Иван Степанович

Отец ребёнка: Сурин Степан Гаврилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Сурина Анна Степановна

Отец ребёнка: Сурин Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Сурина Аграфена Степановна

Отец ребёнка: Сурин Степан Гаврилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Сурин Павел Степанович

Отец ребёнка: Сурин Степан Гаврилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

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