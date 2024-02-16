Калинский Антон Петрович
Место рожденияс Катериновка, Житомирского р-н, Житомирской об
Дата рождения1907
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Калинский Петр
с Катериновка, Житомирского р-н, Житомирской об
Бракосочетание
1948
Жена: Калинская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
22.07.1954
Дочь: Никончук Мария Антоновна
Мать ребёнка: Калинская Анна Андреевна
Смерть
1994