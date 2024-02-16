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Калинский Антон Петрович

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Место рождения

с Катериновка, Житомирского р-н, Житомирской об

Дата рождения

1907

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Калинский Петр

Мать: не указана

с Катериновка, Житомирского р-н, Житомирской об
Бракосочетание
1948

Жена: Калинская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
22.07.1954

Дочь: Никончук Мария Антоновна

Мать ребёнка: Калинская Анна Андреевна

Костополь, Рівненська область
Смерть
1994
Костополь, Рівненська область
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