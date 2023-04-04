Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: НН
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярофалова (Юханаева) Наталья
Отец ребёнка: Юханаев Яков
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Юханаева) Александра
Отец ребёнка: Юханаев Яков
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
Неизвестно