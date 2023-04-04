Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: НН

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярофалова (Юханаева) Наталья

Отец ребёнка: Юханаев Яков

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Юханаева) Александра

Отец ребёнка: Юханаев Яков

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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