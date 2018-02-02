Валиуллина Фарида
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1924
Дата смерти02.02.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1955
Дочь: Якупова (Валиуллина) Альфия Нажиповна
Отец ребёнка: Валиуллин Нажип Хабибуллович
Рождение ребёнка
20.02.1957
Сын: Валиуллин Гафур Нажипович
Отец ребёнка: Валиуллин Нажип Хабибуллович
Рождение ребёнка
20.08.1957
Дочь: Юсупова (Валиуллина) Минсылу Нажиповна
Отец ребёнка: Валиуллин Нажип Хабибуллович
Рождение ребёнка
01.03.1961
Дочь: (Валиуллина) Файруза Нажиповна
Отец ребёнка: Валиуллин Нажип Хабибуллович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Валиуллин Шакур Нажипович
Отец ребёнка: Валиуллин Нажип Хабибуллович
Рождение ребёнка
12.01.1966
Сын: Валиуллин Ильшат Нажипович
Отец ребёнка: Валиуллин Нажип Хабибуллович
Смерть
02.02.2018