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Валиуллина Фарида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1924

Дата смерти

02.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиуллин Нажип Хабибуллович

Рождение ребёнка
03.07.1955

Дочь: Якупова (Валиуллина) Альфия Нажиповна

Отец ребёнка: Валиуллин Нажип Хабибуллович

Рождение ребёнка
20.02.1957

Сын: Валиуллин Гафур Нажипович

Отец ребёнка: Валиуллин Нажип Хабибуллович

Рождение ребёнка
20.08.1957

Дочь: Юсупова (Валиуллина) Минсылу Нажиповна

Отец ребёнка: Валиуллин Нажип Хабибуллович

Рождение ребёнка
01.03.1961

Дочь: (Валиуллина) Файруза Нажиповна

Отец ребёнка: Валиуллин Нажип Хабибуллович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Валиуллин Шакур Нажипович

Отец ребёнка: Валиуллин Нажип Хабибуллович

Рождение ребёнка
12.01.1966

Сын: Валиуллин Ильшат Нажипович

Отец ребёнка: Валиуллин Нажип Хабибуллович

Смерть
02.02.2018

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