Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Татьяна
Рождение ребёнка
12.03.1936
Дочь: Кащеева (Козлова) Евдокия
Мать ребёнка: Козлова Татьяна
Кутулик, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно