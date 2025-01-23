Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Татьяна

Рождение ребёнка
12.03.1936

Дочь: Кащеева (Козлова) Евдокия

Мать ребёнка: Козлова Татьяна

Кутулик, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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