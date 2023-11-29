Болотова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Болотов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Болотов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Болотов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1905
Дочь: Южакова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Болотов Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно