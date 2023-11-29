Болотова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Болотов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Болотов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Болотов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
19.01.1905

Дочь: Южакова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Болотов Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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