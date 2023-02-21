Самоцветов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоцветов Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самоцветов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Самоцветов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Самоцветова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самоцветова Стиепанида Васильевна

Мать ребёнка: Самоцветова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самоцветова Солоха Васильевна

Мать ребёнка: Самоцветова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самоцветова Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Самоцветова Марфа Павловна

Смерть
Неизвестно
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