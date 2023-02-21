Самоцветов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самоцветов Павел
Рождение ребёнка
1898
Сын: Самоцветов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Самоцветова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самоцветова Стиепанида Васильевна
Мать ребёнка: Самоцветова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самоцветова Солоха Васильевна
Мать ребёнка: Самоцветова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самоцветова Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Самоцветова Марфа Павловна
Смерть
Неизвестно