Волкоморова (Уласень) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкоморова (Уласень) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина (Волкоморова) Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Волкоморов Валерий

Рождение ребёнка
22.02.1972

Дочь: Барышева (Волкоморова) Светлана Валерьевна

Отец ребёнка: Волкоморов Валерий

Смерть
Неизвестно

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