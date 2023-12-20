Волкоморова (Уласень) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина (Волкоморова) Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Волкоморов Валерий
Рождение ребёнка
22.02.1972
Дочь: Барышева (Волкоморова) Светлана Валерьевна
Отец ребёнка: Волкоморов Валерий
Смерть
Неизвестно