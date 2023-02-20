Коц Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1979
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1979
Отец: Коц Юрий Борисович
Мать: Быстрова Людмила
Бракосочетание
2011
Жена: Бродзели Ирина Гурамовна
Тбилиси
Рождение ребёнка
29.06.2013
Дочь: Дина
Мать ребёнка: Бродзели Ирина Гурамовна
Тбилиси
Рождение ребёнка
30.07.2014
Сын: Коц Илан
Мать ребёнка: Бродзели Ирина Гурамовна
Тбилиси