Агрофена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Локтева Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Локтев Ефим Гаврилович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Локтев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Локтев Ефим Гаврилович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
С 1862 по 1870

Сын: Локтев Василий Ефимович

Отец ребёнка: Локтев Ефим Гаврилович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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