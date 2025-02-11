Казачкин Яков Михайлов
мужской, родился 1809, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
МатьКазачкина Просковья Кузьмина1778 г.р.
Супруги
Казачкина Дарья Тимофеева1813 г.р.
Дети
Казачкин Спиридон Яковлев1832 г.р.
Казачкин Ефим Яковлев1839 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Казачкин Спиридон Яковлев
Мать ребёнка: Казачкина Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Казачкина Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Казачкина) Авдотья Яковлева
Мать ребёнка: Казачкина Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Казачкина Дарья Тимофеева
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно