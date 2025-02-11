Казачкин Яков Михайлов 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Казачкин Яков Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1809, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
Казачкина Просковья Кузьмина1778 г.р.
Супруги
Казачкина Дарья Тимофеева1813 г.р.
Дети
Казачкин Спиридон Яковлев1832 г.р.
Казачкин Ефим Яковлев1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: Казачкина Просковья Кузьмина

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казачкина Дарья Тимофеева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Казачкин Спиридон Яковлев

Мать ребёнка: Казачкина Дарья Тимофеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Казачкин Ефим Яковлев

Мать ребёнка: Казачкина Дарья Тимофеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Казачкина) Авдотья Яковлева

Мать ребёнка: Казачкина Дарья Тимофеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Казачкин Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Казачкина Дарья Тимофеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

108 Семья

Смерть
Неизвестно

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