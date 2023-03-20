Вяроев Василий Ефимов 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Вяроев Василий Ефимов

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 1818

умер 28.06.1854, Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Отец
Вяроев Ефим Федоров1776 г.р.
Мать
Ефросинья Макарова1778 г.р.
Супруги
Ирина Петрова1825 г.р.
Дети
Иван Васильев07.06.1846 г.р.
Ирина Васильева13.04.1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Вяроев Ефим Федоров

Мать: Ефросинья Макарова

Бракосочетание
12.05.1841

Жена: Ирина Петрова

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Метрическая книга 1841 г

Рождение ребёнка
07.06.1846

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
13.04.1848

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
02.05.1852

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Смерть
28.06.1854
Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Причина смерти: от чахотки

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