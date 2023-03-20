Вяроев Василий Ефимов
мужской, родился 1818
умер 28.06.1854, Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
ОтецВяроев Ефим Федоров1776 г.р.
МатьЕфросинья Макарова1778 г.р.
Супруги
Ирина Петрова1825 г.р.
Дети
Иван Васильев07.06.1846 г.р.
Ирина Васильева13.04.1848 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1818
Отец: Вяроев Ефим Федоров
Мать: Ефросинья Макарова
Бракосочетание
12.05.1841
Жена: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
07.06.1846
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
13.04.1848
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
02.05.1852
Сын: Николай Васильев
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Смерть
28.06.1854