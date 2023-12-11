Киреев Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киреев Владимир
Мать: Киреева Людмила
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Геннадий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности