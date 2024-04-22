Вьялкина (Латкина) Надежда Кировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина (Латкина) Надежда Кировна

Место рождения

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Латкин Кир Петрович

Мать: не указана

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
21.04.1871

Муж: Вьялкин Петр Иларионович

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Вьялкин Николай Петрович

Отец ребёнка: Вьялкин Петр Иларионович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.04.1879

Сын: Вьялкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Вьялкин Петр Иларионович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Вьялкин Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Вьялкин Петр Иларионович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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