Вьялкина (Латкина) Надежда Кировна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Латкин Кир Петрович
Бракосочетание
21.04.1871
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Вьялкин Петр Иларионович
Рождение ребёнка
28.04.1879
Отец ребёнка: Вьялкин Петр Иларионович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Вьялкин Прокопий Петрович
Отец ребёнка: Вьялкин Петр Иларионович
Смерть
Неизвестно