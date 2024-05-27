Дорогин Дей Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогин Федул Деев
Мать ребёнка: Дорогина Капитолина Никитина
Родители предполагаемые
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Дорогин Семен Деев
Мать ребёнка: Дорогина Капитолина Никитина
Родители предполагаемые
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Дорогин Ефтифей Деев
Мать ребёнка: Дорогина Капитолина Никитина
Ефтифей из Даниловой и Ефтифей из Огневского не факт, что один человек
Рождение ребёнка
Около 1685
Сын: Дорогин Филипп Деев
Мать ребёнка: Дорогина Капитолина Никитина
Филипп из Даниловой и Филипп из Огневского не факт, что один человек
Место жительства
1710
Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно