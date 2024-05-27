Дорогин Дей Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогин Дей Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1650 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Федул Деев

Мать ребёнка: Дорогина Капитолина Никитина

Родители предполагаемые
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина Капитолина Никитина

Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Дорогин Семен Деев

Мать ребёнка: Дорогина Капитолина Никитина

Родители предполагаемые
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Дорогин Ефтифей Деев

Мать ребёнка: Дорогина Капитолина Никитина

Ефтифей из Даниловой и Ефтифей из Огневского не факт, что один человек
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Дорогин Филипп Деев

Мать ребёнка: Дорогина Капитолина Никитина

Филипп из Даниловой и Филипп из Огневского не факт, что один человек
Место жительства
1710
Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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