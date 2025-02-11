Rempel (Dyck) Maria J K 10.01.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Rempel (Dyck) Maria J K

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.01.1881, Николай-Поле

умерла 15.06.1911, Николай-Поле

Супруги
Rempel Heinrich H S07.10.1879 г.р.
Дети
Funk (Rempel) Susanna H D14.01.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1900

Муж: Rempel Heinrich H S

Крещение
31.05.1900

Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: Funk (Rempel) Susanna H D

Отец ребёнка: Rempel Heinrich H S

Смерть
15.06.1911

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