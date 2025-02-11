Rempel (Dyck) Maria J K
женский, родилась 10.01.1881, Николай-Поле
умерла 15.06.1911, Николай-Поле
Супруги
Rempel Heinrich H S07.10.1879 г.р.
Дети
Funk (Rempel) Susanna H D14.01.1907 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1900
Муж: Rempel Heinrich H S
Крещение
31.05.1900
Рождение ребёнка
14.01.1907
Дочь: Funk (Rempel) Susanna H D
Отец ребёнка: Rempel Heinrich H S
Смерть
15.06.1911