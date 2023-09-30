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Рябков Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Рябков Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябкова Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Рябкова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Рябкова Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Рябкова) Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Рябкова Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Рябков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Рябкова Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Рябков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Рябкова Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Рябков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Рябкова Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Рябкова) Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Рябкова Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Рябкова) Марья Васильевна

Мать ребёнка: Рябкова Лукерья Андреевна

Смерть
1804

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