Рябков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Рябков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Рябкова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Рябкова Лукерья Андреевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Рябкова) Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Рябкова Лукерья Андреевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Рябков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Рябкова Лукерья Андреевна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Рябкова Лукерья Андреевна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Рябкова Лукерья Андреевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Рябкова) Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Рябкова Лукерья Андреевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Рябкова) Марья Васильевна
Мать ребёнка: Рябкова Лукерья Андреевна
Смерть
1804