Зенина (Бутырина) Антонина Никифоровна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Зенина (Бутырина) Антонина Никифоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1865

Супруги
Зенин Андрей Зиновьевич07.08.1866 г.р.
Дети
Зенин Гавриил Андреевич10.02.1887 г.р.
Зенина (Зенина) Акилина Андреевна11.07.1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1884

Муж: Зенин Андрей Зиновьевич

Рождение ребёнка
10.02.1887

Сын: Зенин Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Зенин Андрей Зиновьевич

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
11.07.1895

Дочь: Зенина (Зенина) Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Зенин Андрей Зиновьевич

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