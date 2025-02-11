Зенина (Бутырина) Антонина Никифоровна
женский, родилась 1865
Супруги
Зенин Андрей Зиновьевич07.08.1866 г.р.
Дети
Зенин Гавриил Андреевич10.02.1887 г.р.
Зенина (Зенина) Акилина Андреевна11.07.1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1884
Рождение ребёнка
10.02.1887
Отец ребёнка: Зенин Андрей Зиновьевич
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1895
Дочь: Зенина (Зенина) Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Зенин Андрей Зиновьевич