(Чичина) Прасковья Евграфова 15.10.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

(Чичина) Прасковья Евграфова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 15.10.1871, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 21.02.1872, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Чичин Евграф Артемьев1849 г.р.
Мать
Чичина Евгения АртемьеваДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1871

Отец: Чичин Евграф Артемьев

Мать: Чичина Евгения Артемьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.02.1872
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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