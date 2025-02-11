(Чичина) Прасковья Евграфова
женский, родилась 15.10.1871, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 21.02.1872, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЧичин Евграф Артемьев1849 г.р.
МатьЧичина Евгения АртемьеваДо 1853 г.р.
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Рождение
15.10.1871
Отец: Чичин Евграф Артемьев
Мать: Чичина Евгения Артемьева
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.02.1872
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область