Любушкин Григорий Андреев 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Любушкин Григорий Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1830, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Любушкин Андрей Прокофьев1798 г.р.
Мать
Любушкина Арина Петрова1797 г.р.
Супруги
Любушкина Ксения ТарасоваДо 1853 г.р.
Дети
Любушкин Пётр Григорьев08.06.1871 г.р.
(Любушкина) Анна Григорьева07.12.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Любушкин Андрей Прокофьев

Мать: Любушкина Арина Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любушкина Ксения Тарасова

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

125

Место жительства
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Военная служба
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Призыв на военную службу
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

105

Рождение ребёнка
08.06.1871

Сын: Любушкин Пётр Григорьев

Мать ребёнка: Любушкина Ксения Тарасова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.12.1872

Дочь: (Любушкина) Анна Григорьева

Мать ребёнка: Любушкина Ксения Тарасова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.09.1874

Дочь: (Любушкина) Надежда Григорьева

Мать ребёнка: Любушкина Ксения Тарасова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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