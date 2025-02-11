Любушкин Григорий Андреев
мужской, родился 1830, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛюбушкин Андрей Прокофьев1798 г.р.
МатьЛюбушкина Арина Петрова1797 г.р.
Супруги
Любушкина Ксения ТарасоваДо 1853 г.р.
Дети
Любушкин Пётр Григорьев08.06.1871 г.р.
(Любушкина) Анна Григорьева07.12.1872 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Любушкин Андрей Прокофьев
Мать: Любушкина Арина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Военная служба
1851
Призыв на военную службу
1851
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
08.06.1871
Мать ребёнка: Любушкина Ксения Тарасова
Рождение ребёнка
07.12.1872
Дочь: (Любушкина) Анна Григорьева
Мать ребёнка: Любушкина Ксения Тарасова
Рождение ребёнка
05.09.1874
Дочь: (Любушкина) Надежда Григорьева
Мать ребёнка: Любушкина Ксения Тарасова
Смерть
Неизвестно