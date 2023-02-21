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Скулков Степан Ильич

Место рождения

Акмолинская обл., Кокчетавский р-н, Марьевская волость, Н. П. Тарабаевка

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Акмолинская обл., Кокчетавский р-н, Марьевская волость, Н. П. Тарабаевка
Рождение ребёнка
15.08.1910

Дочь: Скулкова Ольга Степановна

Мать ребёнка: Скулкова Матрона

Акмолинская обл., Кокчетавский р-н, село Марьевка
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