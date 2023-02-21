Скулков Степан Ильич
Место рожденияАкмолинская обл., Кокчетавский р-н, Марьевская волость, Н. П. Тарабаевка
Дата рождения1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Акмолинская обл., Кокчетавский р-н, Марьевская волость, Н. П. Тарабаевка
Рождение ребёнка
15.08.1910
Дочь: Скулкова Ольга Степановна
Мать ребёнка: Скулкова Матрона
Акмолинская обл., Кокчетавский р-н, село Марьевка