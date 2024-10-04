Носенко (Коряк) Анна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коряк Сидор Абрамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Носенко Андрей Прохорович
Отец ребёнка: Носенко Прохор Степанович
Рождение ребёнка
06.01.1887
Сын: Носенко Григорий Прохорович
Отец ребёнка: Носенко Прохор Степанович
МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ ШЕПИТЬКО МАРИЯ СИДОРОВНА БРИЖАН
Рождение ребёнка
24.10.1888
Дочь: Носенко Анна Прохоровна
Отец ребёнка: Носенко Прохор Степанович
РОМАН СТЕФАНОВИЧ НОСЕНКО МАРИЯ СИДОРОВНА БРИЖАН
Рождение ребёнка
06.04.1892
Дочь: Носенко Анастасия Прохоровна
Отец ребёнка: Носенко Прохор Степанович
РОМАН СТЕФАНОВИЧ НОСЕНКО МАРИЯ СИДОРОВНА БРИЖАН
Смерть
Неизвестно