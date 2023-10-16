Коршунов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1908
Сын: Коршунов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Коршунова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1912
Дочь: Коршунова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Коршунова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1914
Мать ребёнка: Коршунова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коршунов Иоанн Михайлович
Мать ребёнка: Коршунова Агрипина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно