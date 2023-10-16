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Коршунов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1908

Сын: Коршунов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Коршунова Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1912

Дочь: Коршунова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Коршунова Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1914

Сын: Коршунов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Коршунова Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коршунов Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Коршунова Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршунова Агрипина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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