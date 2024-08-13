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- Агафья Афанасьева

Место рождения

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

01.04.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
09.09.1892 ст.

Муж: Давыдов Андрей Константинович

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1900 ст.

Сын: Давыдов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Константинович

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1906 ст.

Сын: Давыдов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Константинович

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1911 ст.

Сын: Давыдов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Константинович

Байчуга, Больше-Атнинская волость, Казанский уезд
Смерть
Неизвестно

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