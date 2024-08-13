- Агафья Афанасьева
Место рождения
Дата рождения01.04.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1892 ст.
Рождение ребёнка
06.11.1900 ст.
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
15.03.1906 ст.
Сын: Давыдов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
08.05.1911 ст.
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Константинович
Смерть
Неизвестно