Максимов Петр Саватеевич
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения1843
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Максимов Савва
Мать: не указана
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Василий Петрович
Мать ребёнка: Максимова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Александр Петрович
Мать ребёнка: Максимова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лужбина (Максимова) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Максимова Пелагея Васильевна
дер. Мокино Кировской обл.
Из зажиточной крестьянской семьи
Смерть
1928