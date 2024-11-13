Максимов Петр Саватеевич 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Петр Саватеевич

Максимов Петр Саватеевич

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

1843

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Максимов Савва

Мать: не указана

Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Василий Петрович

Мать ребёнка: Максимова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Александр Петрович

Мать ребёнка: Максимова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лужбина (Максимова) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Максимова Пелагея Васильевна

дер. Мокино Кировской обл.
Из зажиточной крестьянской семьи
Смерть
1928

Мы используем куки для улучшения работы сайта.