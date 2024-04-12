Кириленко / Кириченко / Иван Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Иван Наумович

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

12.11.1819

Дата смерти

18.11.1820

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1819

Отец: Кириленко / Кириченко / Наум Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Ирина

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1819г. лист № 242,зап.№ 80, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1452(нач.)
Крещение
12.11.1819
Гребёнки, Київська область
УГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1452(нач.),м/к 1819г.лист № 242,зап.№ 80. | Godparents:Крестьянин графа Браницкого с.Гребенки - Конон Зануда.
Смерть
18.11.1820
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