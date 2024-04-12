Кириленко / Кириченко / Иван Наумович
Место рождения
Дата рождения12.11.1819
Дата смерти18.11.1820
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1819
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1819г. лист № 242,зап.№ 80, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1452(нач.)
Крещение
12.11.1819
УГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1452(нач.),м/к 1819г.лист № 242,зап.№ 80. | Godparents:Крестьянин графа Браницкого с.Гребенки - Конон Зануда.
Смерть
18.11.1820