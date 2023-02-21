Шевнин Федор Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.
Отец: Шевнин Анисим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Сын: Шевнин Григорий Федорович
Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как проживающий в семье брата Семена Анисимовича Шевнина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно