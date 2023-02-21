Шевнин Федор Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнин Федор Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1782 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.

Отец: Шевнин Анисим Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Шевнин Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Шевнин Григорий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как проживающий в семье брата Семена Анисимовича Шевнина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевнина Наталья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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