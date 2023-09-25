Стопкин Евгений Анатольевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1992
Отец: Стопкин Анатолий
Мать: Стопкина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.2019
Сын: Стопкин Михаил Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край