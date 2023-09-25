Стопкин Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стопкин Евгений Анатольевич

Место рождения

Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

16.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1992

Отец: Стопкин Анатолий

Мать: Стопкина Наталья

Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.2019

Сын: Стопкин Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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