Логачёва (Дреер) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логачёва (Дреер) Татьяна

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Место рождения

Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.08.?

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логачёв Максим Константинович

Отец ребёнка: Логачёв Константин Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачёв Константин Владимирович

Рождение ребёнка
?.07.2008

Сын: Логачёв Андрей Константинович

Отец ребёнка: Логачёв Константин Владимирович

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