Логачёва (Дреер) Татьяна
Место рождения
Дата рождения07.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логачёв Максим Константинович
Отец ребёнка: Логачёв Константин Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.2008
Сын: Логачёв Андрей Константинович
Отец ребёнка: Логачёв Константин Владимирович