Тарасова (Кожаринова) Татьяна Митрофановна
женский, родилась Неизвестно
умерла 1929
Дети
Тарасова Роман Самсонович02.10.1891 г.р.
Тарасов Афанасий Самсонович01.05.1893 г.р.Показать еще 5
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Госпарянц (Тарасова) Александра Самсоновна
Отец ребёнка: Тарасов Самсон Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богдасарова (Тарасова) Мария Самсоновна
Отец ребёнка: Тарасов Самсон Степанович
Рождение ребёнка
02.10.1891
Сын: Тарасова Роман Самсонович
Отец ребёнка: Тарасов Самсон Степанович
Рождение ребёнка
01.05.1893
Сын: Тарасов Афанасий Самсонович
Отец ребёнка: Тарасов Самсон Степанович
Рождение ребёнка
27.07.1896
Сын: Тарасов Никанор Самсонович
Отец ребёнка: Тарасов Самсон Степанович
Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.04.1898
Дочь: Тарасова Наталья Самсоновна
Отец ребёнка: Тарасов Самсон Степанович
Рождение ребёнка
20.04.1905
Сын: Тарасов Георгий Самсонович
Отец ребёнка: Тарасов Самсон Степанович
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
1929