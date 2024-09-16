Тарасова (Кожаринова) Татьяна Митрофановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Тарасова (Кожаринова) Татьяна Митрофановна

Автор
ТТ
Тарасова Т.

женский, родилась Неизвестно

умерла 1929

Дети
Тарасова Роман Самсонович02.10.1891 г.р.
Тарасов Афанасий Самсонович01.05.1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Госпарянц (Тарасова) Александра Самсоновна

Отец ребёнка: Тарасов Самсон Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богдасарова (Тарасова) Мария Самсоновна

Отец ребёнка: Тарасов Самсон Степанович

Рождение ребёнка
02.10.1891

Сын: Тарасова Роман Самсонович

Отец ребёнка: Тарасов Самсон Степанович

Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Тарасов Афанасий Самсонович

Отец ребёнка: Тарасов Самсон Степанович

Рождение ребёнка
27.07.1896

Сын: Тарасов Никанор Самсонович

Отец ребёнка: Тарасов Самсон Степанович

Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
24.04.1898

Дочь: Тарасова Наталья Самсоновна

Отец ребёнка: Тарасов Самсон Степанович

Рождение ребёнка
20.04.1905

Сын: Тарасов Георгий Самсонович

Отец ребёнка: Тарасов Самсон Степанович

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Смерть
1929

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