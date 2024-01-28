Заломаев Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заломаева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заломаев Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заломаева Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1869
Сын: Заломаев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Заломаева Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно