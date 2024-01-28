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Заломаев Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заломаева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заломаев Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заломаева Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1869

Сын: Заломаев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Заломаева Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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