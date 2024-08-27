Магаляс (Аверьянова) Диана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магаляс (Аверьянова) Диана Юрьевна

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Место рождения

Южно-Сахалинск

Дата рождения

15.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1962

Отец: Аверьянов Юрий Васильевич

Мать: Аверьянова (Могилевская) Тамара Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магаляс Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаспиев Нургазим

Рождение ребёнка
24.08.1982

Дочь: Магаляс Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Магаляс Андрей

Рождение ребёнка
13.06.1986

Дочь: Хаспиева Марина Нургазимовна

Отец ребёнка: Хаспиев Нургазим

Рождение ребёнка
29.02.1988

Сын: Хаспиев Владимир Нургазимович

Отец ребёнка: Хаспиев Нургазим

Бракосочетание
24.07.2014

Муж: Клиндух Андрей НИКОЛАЕВИЧ

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