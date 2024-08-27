Магаляс (Аверьянова) Диана Юрьевна
Место рожденияЮжно-Сахалинск
Дата рождения15.08.1962
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Магаляс Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хаспиев Нургазим
Рождение ребёнка
24.08.1982
Дочь: Магаляс Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Магаляс Андрей
Рождение ребёнка
13.06.1986
Дочь: Хаспиева Марина Нургазимовна
Отец ребёнка: Хаспиев Нургазим
Рождение ребёнка
29.02.1988
Сын: Хаспиев Владимир Нургазимович
Отец ребёнка: Хаспиев Нургазим
Бракосочетание
24.07.2014