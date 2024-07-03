Нестерова (Ковалёва) Аксинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Ковалёв Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1932
Дочь: Блохина (Нестерова) Евдокия Селивёрстовна
Отец ребёнка: Нестеров Селивёрст Харитонович
Рождественка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1976
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область