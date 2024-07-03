Нестерова (Ковалёва) Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Ковалёва) Аксинья Ивановна

Место рождения

Барсуки, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ковалёв Иван

Мать: не указана

Барсуки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1932

Дочь: Блохина (Нестерова) Евдокия Селивёрстовна

Отец ребёнка: Нестеров Селивёрст Харитонович

Рождественка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1976
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

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