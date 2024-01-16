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Гора Яков Сидорович

Место рождения

с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Гора Сидор Данилович

Мать: Гора Ирина Романовна

с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Матвеева Федора Яковлевна

Мать ребёнка: Гора Матрена Харитоновна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гора Федосий Яковлевич

Мать ребёнка: Гора Матрена Харитоновна

д. Джирим Курагинский район Красноярский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гора Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Гора Матрена Харитоновна

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Гора (gora) Федор Яковлевич (Fedor Yakovlevich)

Мать ребёнка: Гора Матрена Харитоновна

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гора Матрена Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гора Матрена Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гора Матрена Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гора Матрена Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гора Матрена Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будим Полина Яковлевна

Мать ребёнка: Гора Матрена Харитоновна

Смерть
Неизвестно
Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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