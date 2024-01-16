Гора Яков Сидорович
Место рожденияс. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Гора Сидор Данилович
Мать: Гора Ирина Романовна
с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Матвеева Федора Яковлевна
Мать ребёнка: Гора Матрена Харитоновна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Гора Матрена Харитоновна
д. Джирим Курагинский район Красноярский край
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Гора Матрена Харитоновна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гора (gora) Федор Яковлевич (Fedor Yakovlevich)
Мать ребёнка: Гора Матрена Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будим Полина Яковлевна
Мать ребёнка: Гора Матрена Харитоновна
Смерть
Неизвестно