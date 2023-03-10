Мякушин Фёдор Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМякушин Фёдор Корнилович

Мякушин Фёдор Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякушин (Неизвестно) Евдокия Тихоновна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
17.02.1901

Дочь: (Мякушин) Павла Фёдоровна

Мать ребёнка: Мякушин (Неизвестно) Евдокия Тихоновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.