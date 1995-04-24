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Островская Яна Сергеевна
Островская Яна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.1995
Пол
Женский
Отец
Островский Сергей Львович
1971 г.р.
Мать
Островская Наталья Сергеевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1995
Отец:
Островский Сергей Львович
Мать:
Островская Наталья Сергеевна
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