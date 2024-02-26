Челмодеева -Можарцева Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челмодеева -Можарцева Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1924

Дочь: Сидорова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
24.02.1932

Дочь: Байгузова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Челмодеев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челмодеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челмодеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челмодеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Першина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулюкина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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