Челмодеева -Можарцева Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1924
Дочь: Сидорова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович
Рождение ребёнка
24.02.1932
Дочь: Байгузова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Челмодеев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челмодеев Василий Иванович
Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Першина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулюкина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Челмодеев Иван Степанович
Смерть
Неизвестно