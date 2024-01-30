Кудрявцева Августа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1952
Сын: Кудрявцев Сергей Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1955
Дочь: Ильичева (Кудрявцева) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1963
Дочь: Лебедева (Кудрявцева) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Иванович
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно