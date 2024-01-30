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Кудрявцева Августа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1952

Сын: Кудрявцев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1955

Дочь: Ильичева (Кудрявцева) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1963

Дочь: Лебедева (Кудрявцева) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Иванович

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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