Картель ...
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Третьякова (Калмачевская) Валентина
Отец ребёнка: Калмачевский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмачевский Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.03.1937
Сын: Картелев Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Картелев (Картель) Василий
Смерть
Неизвестно