Картель ... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картель ...

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова (Калмачевская) Валентина

Отец ребёнка: Калмачевский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмачевский Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.03.1937

Сын: Картелев Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Картелев (Картель) Василий

Смерть
Неизвестно

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