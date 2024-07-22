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Бекин Тимофей Григорьевич

Место рождения

Село Тамбовка, Харабалинский район, Астраханская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бетин Григорий Карпович

Мать: Бетина Анна Семеновна

Село Тамбовка, Харабалинский район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Кравцов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Кравцова Мария Ефимовна

Село Пластун, Приморский край
Смерть
1973
Астраханская область

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