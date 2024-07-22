Бекин Тимофей Григорьевич
Место рожденияСело Тамбовка, Харабалинский район, Астраханская область
Дата рождения1903
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бетин Григорий Карпович
Мать: Бетина Анна Семеновна
Село Тамбовка, Харабалинский район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1946
Сын: Кравцов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Кравцова Мария Ефимовна
Село Пластун, Приморский край
Смерть
1973
Астраханская область