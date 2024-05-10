Авиксон Ян Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1905
Дата смерти20.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1905
Отец: Авиксон Андрис Тоннисович
Мать: Авиксон (Юрик) Анно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Авиксон Юрий Янович
Мать ребёнка: Авиксон (Никольская) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1934
Мать ребёнка: Авиксон (Никольская) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1936
Мать ребёнка: Авиксон (Никольская) Евгения Ивановна
Смерть
20.12.1942