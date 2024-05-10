Авиксон Ян Андреевич 05.06.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авиксон Ян Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1905

Дата смерти

20.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1905

Отец: Авиксон Андрис Тоннисович

Мать: Авиксон (Юрик) Анно

Рождение ребёнка
1931

Сын: Авиксон Юрий Янович

Мать ребёнка: Авиксон (Никольская) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
?.07.1934

Сын: Авиксон Эдуард Янович

Мать ребёнка: Авиксон (Никольская) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1936

Сын: Авиксон Владимир Янович

Мать ребёнка: Авиксон (Никольская) Евгения Ивановна

Смерть
20.12.1942

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