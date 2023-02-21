Абдулвали Асметуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулвали Асметуллин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1848

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1848

Отец: Асметулла Сейфуллин

Мать: Асхапзямал Сеитбатталова

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