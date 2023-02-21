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Абдулвали Асметуллин
Абдулвали Асметуллин
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.10.1848
Пол
Мужской
Отец
Асметулла Сейфуллин
1800 г.р.
Мать
Асхапзямал Сеитбатталова
1821 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1848
Отец:
Асметулла Сейфуллин
Мать:
Асхапзямал Сеитбатталова
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