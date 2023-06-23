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Романова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Горохов Валерий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.05.1947

Дочь: Ерёменко (Бударева) Лилия Ивановна

Отец ребёнка: Бударев Иван Севастьянович

Смерть
Неизвестно

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