Романова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Горохов Валерий Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.05.1947
Дочь: Ерёменко (Бударева) Лилия Ивановна
Отец ребёнка: Бударев Иван Севастьянович
Смерть
Неизвестно